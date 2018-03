Auditório do Centro de Segurança Social realiza sessão informativa sobre AVC, saiba tudo na agenda desta segunda-feira

O auditório do Centro de Segurança Social da Madeira, junto ao Centro de Saúde do Bom Jesus, no Funchal, recebe amanhã, pelas 12 horas, uma sessão informativa sobre o AVC, promovida pela Unidade do AVC do SESARAM.

A iniciativa está integrada nas comemorações do Dia Nacional do AVC, que se realiza no dia 30 de Março.

Entre as 12 e as 13 horas, a sessão será dedicada à Via Verde do AVC, tendo esta como público-alvo os profissionais de saúde do SESARAM, como médicos, enfermeiros, técnicos, entre outros.

Posteriormente, das 13 às 14 horas será realizada uma acção de sensibilização destinada aos utentes sobre os sinais de alerta do AVC.

JPP realiza conferência de imprensa

O Juntos pelo Povo (JPP) realiza uma conferência de imprensa, pelas 09h30, junto à entrada do Pavilhão da Francisco Franco.

PCP aborda ‘Obras de Santa Engrácia’

O PCP desloca-se, pelas 11 horas, ao Bairro de São Gonçalo, onde irá ocorrer uma iniciativa política para apresentar mais uma das ‘Obras de Santa Engrácia da Região Autónoma da Madeira’.

Lopes da Fonseca aborda sector dos transportes

O presidente do CDS-PP, António Lopes da Fonseca, aborda questões relacionadas com a economia, com incidência no sector dos transportes.

O líder do partido irá prestar declarações à comunicação social, às 11 horas, na Praça do Povo, frente ao edifício da Assembleia Legislativa da Madeira.

PSD/M visita Centro de Processamento de Banana

O grupo parlamentar do PSD/M visita, pelas 15h30, o Centro de Processamento de Banana, na Ponta do Sol.

PTP promove iniciativa política

O PTP promove uma iniciativa política, pelas 15h30, junto ao Casino Park Hotel.