António Costa “está-se nas tintas para as questões da Madeira”

O presidente do Governo Regional acusou hoje o Primeiro-ministro de propositadamente não querer resolver os assuntos pendentes com a Região para tirar partido do descontentamento popular.

“O Primeiro ministro está-se nas tintas para as questões da Madeira, isso já se percebeu, porque aquilo que se está a passar é que as questões importantes para serem resolvidas na Madeira não são resolvidas. E porquê ? A estratégia política de massacrar os madeirenses e porto-santenses, deixar as questões irem andando e se agravando no sentido de imputar depois ao governo da Madeira as culpas da situação”, afirmou Miguel Albuquerque, à margem da visita às obras de reconstrução das passagens hidráulicas entre o Santo da Serra e a Referta.

A resposta do líder insular surgiu depois de ter sido questionado sobre ‘ a guerra’ entre a Região e a TAP. Tema onde repetiu as queixas em relação ao serviço prestado pela companhia aérea, lembrando o “prejuízo material e moral” causado com os cancelamentos “e como tratou os passageiros madeirense e porto-santenses”, motivo para “exigir uma explicação da tutela dos transportes em Portugal”.

A este propósito criticou o Ministro Paulo Marques: “não pode se furtar ou ‘fugir com o rabo à seringa’ relativamente a esta questão” , lembrando que a questão da TAP “é um problema de intervenção política” de uma companhia “ que está a prejudicar a circulação entre o território nacional e a Madeira”.

Albuquerque retirou que continuará “a defender os interesses da RAM e o princípio da coesão e da continuidade territorial” perante a “inconcebível” realidade que diz só estar a acontecer em Portugal.