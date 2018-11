Alzheimer Portugal precisa de voluntários para o ‘Café Memória’ da Madeira

Desde Outubro de 2016 que a Delegação da Madeira da Alzheimer Portugal desenvolve o projecto ‘Café Memória’, cujo é constituir um ponto de encontro de cuidadores, pessoas com demência e pessoas com problemas de memória e abordar temas relacionados com a demência.

Com a entrada no 3º ano do ‘Café Memória’ da Madeira, a delegação regional da Alzheimer Portugal apelou, hoje ao voluntariado, através de um comunicado dirigido à imprensa, no sentido de reforçar a sua equipa de voluntários do Café Memória e sensibilizar toda a comunidade para a temática das demências.

As sessões do ‘Café Memória’ na Madeira decorrem no Restaurante Yuan Sushi Wok, no MadeiraShopping, no 4ª sábado de cada mês, das 9 às 11 horas, pelo que a Alzheimer Portugal pede “apenas 4 horas dos eu tempo por mês” para ajudar esta causa.

A associação frisa que o trabalho da equipa de voluntários, “que têm uma acção bastante específica juntos dos participantes do Café Memória”, é “essencial” para o sucesso do projecto.

Se tem interesse na temática dos problemas de memória e da demência e motivação/ disponibilidade em participar no projecto, pode submeter a sua candidatura aqui.

Será contactado em breve pela organização do Café Memória.