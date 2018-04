Albuquerque diz não aceitar limitações ao direito à continuidade territorial

“A responsabilidade da continuidade territorial é do Governo da República”, reforçou Miguel Albuquerque. O presidente do Governo Regional diz saber que os madeirenses só podem viajar livremente com preços acessíveis e que, por isso, o Estado tem a obrigação de assegurar essa continuidade territorial.

“Nós não aceitamos, em nenhuma circunstancia, alguma limitação a esse princípio, nem em termos de viagens, nem em termos de horários, nem em termos de plafond financeiro”, frisou o presidente, numa acção que decorreu esta tarde no Jardim das Madalenas.

Miguel Albuquerque diz que não vale a pena o Governo da República “sacudir a água do capote”. O governante acrescentou que o Estado injectou milhões nos bancos, pelo que deve ter disponibilidade para este direito dos madeirenses.