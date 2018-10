Ajuda Alimentar Cães pede donativos para salvar a vida do Mel

O Mel é um cão acolhido pela Associação Ajuda a Alimentar Cães, em Junho, mas que nunca foi adoptado.

Esta sexta-feira, o animal foi transportado de urgência para a AuQmia ClinicaVet, apresentando um quadro de vómitos e diarreia de sangue.

Foi-lhe diagnosticado eosinofilia e agora a Associação pede donativos para possibilitar pagar um hemograma

e possibilitar o tratamento que pode salvar a vida do Mel.

“Precisamos muito do vosso contributo para darmos sempre autorização à clínica para fazer tudo o que for necessário para conseguirem salvar a vida do Mel por favor. Qualquer donativo pode ser entregue na clínica ou enviado para a nossa conta por favor”, escreve a associação na sua página de Facebook, onde pode encontrar a referência para realizar a transferência.