Ainda não é oficial, porque a Liga Portuguesa de Futebol Profissional só divulga a equipa de arbitragem no dia do jogo, mas tudo aponta para que Rui Costa seja o árbitro do dérbi de amanhã, entre o Nacional e Marítimo, da 10.ª jornada da I Liga.

O árbitro portuense está na Madeira e há pouco estava a jantar num restaurante no Funchal.