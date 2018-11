Literacia Marítima chega às escolas da Região em projecto coordenado por João Rodrigues

O secretário regional da Educação, com a tutela do Desporto, afirmou que a política desportiva da Região assentou na estruturação entre o Desporto Escolar e o desporto federado, sendo por essa via que se cativam os alunos e conseguem sinergias. Jorge Carvalho frisou também a importância do destacamento de técnicos especializados para as diferentes modalidade e diferentes clubes. Assim, a Literacia Marítima deverá chegar às escolas, em breve, com João Rodrigues.

O governante, que falava esta tarde na cerimónia de entrega de prémios da Associação Regional de Vela da Madeira, relativos à época 2017/2018, relembrou o empenho e a dedicação diários de todos os técnicos.

Além disso, lembrou o conceito de Literacia Marítima, afirmando que, em breve, será apresentado um projecto de Literacia Marítima que irá envolver todas as escolas da Região. Esta iniciativa envolve um conjunto de instituições que estão ligadas ao mar e terá como coordenador o velejador João Rodrigues. “Acreditamos que por essa via, não só por aquilo que o João representa para a modalidade, mas acima de tudo como indivíduo, como pessoa, acreditamos que este projecto será mais um projecto ganhador nas nossas escolas, naquilo que é a intenção de aproximarmos os nossos jovens do mar”, explicou Jorge Carvalho.

Por fim, abordou a relevância da importância que o Governo Regional tem dado às actividades náuticas. “Os desportos náuticos têm uma majoração relativamente à prática junto das escolas, mas acima de tudo têm um coeficiente em termos de atribuição dos apoios que é o dobro relativamente à generalidade das modalidades”, disse o secretário regional da Educação, dizendo demonstrar a relevância que esta área representa.

Jorge Carvalho endereçou ainda uma palavra de reconhecimento para com o trabalho da Associação Regional de Vela da Madeira.