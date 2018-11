Fundo norte-americano é o novo proprietário do Bordéus

O fundo norte-americano General American Capital Partners (GACP) foi hoje oficializado como novo proprietário do clube de futebol francês Bordéus, anunciou a cadeia de televisão M6, que vendeu a sua participação por 100 milhões de euros.

O grupo M6, dono do clube desde 1999, finalizou hoje a transacção, dando conta da mesma num comunicado sobre os seus resultados financeiros para o terceiro trimestre deste ano.

Em 12 de outubro, a câmara de Bordéus deu ‘luz verde’ à venda do clube. A decisão foi aprovada com 82 votos a favor, nove contra e 13 abstenções, validando a transferência das obrigações do grupo M6 para o novo accionista, que abrangem as garantias relativas à renda anual do estádio Matmut Atlantique.

Duas vezes campeão francês e com quatro taças de França conquistadas durante os anos em que o grupo M6 esteve à frente do clube, o Bordéus ocupa actualmente o 11.º lugar no campeonato, já depois de Éric Bedouet ter substituído no comando técnico Gustavo Poyet, que foi despedido no final de agosto por criticar publicamente a direcção.