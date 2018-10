Quatro acidentes, quatro feridos e nove veículos sinistrados em hora e meia na Madeira

Quatro acidentes de viação, quatro feridos ligeiros, danos avultados em nove veículos e o caos no trânsito em ambos os sentidos da via rápida no Funchal. Tudo isto em menos de hora e meia. O balanço ao anoitecer do primeiro dia útil após a mudança de hora foi um desastre.

O primeiro acidente ocorreu às 18h05, na rua da Venezuela, no bairro da Nazaré, em São Martinho (Funchal) e surgiu na sequência de uma colisão entre um motociclo e um automóvel. O condutor do veículo de duas rodas, de 29 anos, ficou ferido e foi transportado ao hospital numa ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Entretanto, às 19h20, ocorreu um choque em cadeia envolvendo quatro veículos, a cerca de 100 metros do nó da Boa Nova, na via de ultrapassagem da via rápida, no sentido Funchal-Santa Cruz, conforme o DIÁRIO avançou na edição digital. Um acidente que resultou no congestionamento do trânsito, que formou filas até São Martinho e um enervante fluxo automóvel em pára-arranca.

Este choque em cadeia mobilizou BIR, ambulâncias e uma equipa de assistência da Vialitoral, saldando-se num ferido ligeiro. Trata-se da condutora de um dos automóveis intervenientes. A mulher, de 24 anos, queixava-se de fortes dores nas costas. Foi imobilizada em plano duro e deu entrada no serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Não tinham ainda passado dez minutos quando surgiu um outro acidente na via rápida, mas no sentido contrário. À entrada do túnel que antecede a ponte sobre a Ribeira de João Gomes, junto à estação de serviço da Repsol, um camião embateu violentamente na traseira de um veículo ligeiro de passageiros cujo condutor saiu combalido. O homem, de 67 anos, foi assistido no hospital. Um sinistro que adensou a confusão que já estava instalada na via rápida, na ligação à capital madeirense pela zona Leste da cidade.

Mas a séria de acidentes ainda não tinha acabado. À mesma hora, soaram as sirenes em Câmara de Lobos onde uma motorizada se despistou, ferindo o condutor e único ocupante. Um jovem de 18 anos, com suspeitas de fractura numa perna, foi levado para a unidade hospitalar, para ser examinado e receber tratamento médico.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta destes quatro acidentes que marcaram as primeiras horas da noite desta segunda-feira. Vários factores explicam cada um dos sinistros, cujas circunstâncias serão avaliadas casuísticamente pela PSP em sede própria. Contudo, não deixa de ser relevante o facto destes acidentes em série terem ocorrido ao anoitecer do primeiro dia útil após a mudança da hora de Inverno.

Recorde-se que no domingo os ponteiros do relógio recuaram uma hora, ou seja, passou a anoitecer uma hora mais cedo. Provavelmente, alguns dos condutores poderão não ter tido isso em conta, no regresso a casa após o dia de trabalho.