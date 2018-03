Salvador Sobral entusiasmado por actuar na Madeira

Serão três dias de concertos, no Parque de Santa Catarina, no Funchal, que terminam com o espectáculo de Salvador Sobral, pelas 19h30 de 22 de Julho. A quinta edição do NOS Summer Opening, que se realiza de 20 e 22 de Julho promete muito hip-hop e R&B, sendo que os bilhetes já se encontram à venda.

O primeiro representante português a vencer o Festival da Eurovisão, Salvador Sobral, marcou presença na apresentação deste festival que traz ao parque nomes como Mallu Magalhães e Richie Campbell.

“Um dia vou fartar-me, mas não me lembrou da última vez que cantei [Amar Pelos Dois]”, assumiu Salvador Sobral à comunicação social presente no evento. O músico admitiu que está ansioso pelo seu primeiro concerto na Madeira e mostrou-se entusiasmado com o “calor” que o público madeirense tem demonstrado. Durante cinco dias, Salvador Sobral estará na Madeira para conhecer a ilha onde vai actuar no Verão.

O artista falou ainda da edição deste ano do Festival da Canção, lamentando que a 2ª semi-final tivesse ficado marcada pela desafinação. “O Diogo Piçarra e a Susana Travassos eram os únicos a não desafinar”, disse. Quanto à canção vencedora, ‘O Jardim’, disse que gosta e que “é diferente”.

Quanto ao NOS Summer Opening, Mishlawi, Wet Bed Gang, Piruka e Slow J são outros dos artistas a marcar presença, para além de bandas madeirenses, ainda por anunciar.

Os bilhetes já estão disponíveis no locais habituais, tal como avançou Gonçalo Camacho, da Puppetry Productions.