‘O Feiticeiro da Calheta’ exibido nos Açores

Depois do Porto e África do Sul, é a vez dos Açores receber o filme madeirense ‘O Feiticeiro da Calheta’.

No âmbito das comemorações do Ano Europeu do Património Cultural, integrado na temporada artística 2018, o realizador e produtor Luís Miguel Jardim foi convidado pelo Governo Regional Açoriano, através Direcção Regional da Cultura, a deslocar-se a esta Região Autónoma para apresentar o filme, nos dias 15 e 16 de Março.

Assim, no dia 15, pelas 21 horas, a exibição terá lugar no auditório da Biblioteca da Horta, na Ilha do Faial, e no dia 16, pelas 20h30, no auditório do Museu dos Baleeiros, na ilha do Pico.

Esta longa metragem tem como temática central as vivências e costumes de uma Madeira perdida nos longínquos anos 30 e 40 do século passado.

O DVD do filme e o CD contendo a respectiva banda sonora, a cargo do compositor madeirense João Augusto Abreu, serão lançados no mercado no início do próximo mês de Abril.