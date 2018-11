Museus reforçam boas práticas na disponibilização de conteúdos online

A Casa-Museu Frederico de Freitas acolhe, até à próxima sexta-feira, dia 9 de Novembro, o curso ‘Museus e Colecções: disponibilização e gestão de conteúdos online’, concebido pela formadora Teresa Campos, que, em 2016, concebeu, desenvolveu e implementou o novo Matrizweb e a Plataforma Online dos Museus da Madeira.

O curso - que integra o Programa de Formação 2018 da Rede Portuguesa de Museus e foi co-organizado pela Direcção Regional da Cultura - reforça, por conseguinte, a aposta desta Direcção Regional na formação contínua dos profissionais e na consequente valorização das colecções e do património cultural.

“Divulgar princípios, metodologias e boas práticas para a disponibilização de conteúdos online, promover o desenvolvimento de competências profissionais no âmbito da gestão digital, reiterar o papel do inventário como ponto de partida para a produção de conteúdos e analisar a importância da divulgação do acervo dos museus na valorização do Património Cultural” são, conforme sumariza uma do nota Gabinete da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, os objectivos desta acção de formação que arrancou na terça-feira (dia 6 de Novembro), envolvendo mais de 20 profissionais de museus regionais e nacionais, grupo em que se destaca a presença de um formando oriundo de Moçambique.