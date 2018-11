Fórum Machico recebe colóquio sobre Educação e Património

A Câmara Municipal de Machico promove, entre a amanhã e sábado (dias 9 e 10 de Novembro) o colóquio ‘Educação e Património’. O evento decorre no Fórum Machico, no âmbito do programa comemorativo ‘Machico 600 anos de História’, num ano em que se assinala também o Ano Europeu do Património Cultural.

Esta iniciativa pretende “promover a reflexão sobre a relevância do legado cultural na formação de todas as sociedades, numa perspectiva pedagógica e educativa nas vertentes histórica, patrimonial, museológica e musical”, refere a autarquia.

O programa do evento está dividido em cinco painéis temáticos, a decorrer ao longo de dois dias (das 9 às 17h30 de sexta-feira e das 9 às 13 horas de sábado). A saber: História/Pedagogia; Museologia/Serviços Educativos; Património Imaterial; Património Musical e Projectos Educativos.

Ainda no âmbito deste colóquio, será apresentado o projecto CHM-Centro Histórico de Machico, que pretende assinalar com placas físicas e com um QR Code algumas das principais referências patrimoniais do Centro Histórico de Machico.

A inscrição no evento tem o valor de 5 euros.