Troca de vales de pensão facilitada nos Açores

O Governo dos Açores anunciou hoje ter implementado um conjunto de medidas para facilitar o pagamento das pensões de abril aos pensionistas que não possam aderir ao pagamento por transferência bancária.

As medidas, segundo uma nota divulgada pelo Gabinete de Apoio à Comunicação Social do executivo açoriano, visam “manter a segurança e bem-estar dos pensionistas” devido à situação de pandemia da covid-19.

Entre elas está a possibilidade do pagamento do vale no domicílio, um serviço prestado pelos carteiros no ato de distribuição dos vales, mediante o pagamento de uma taxa no valor de 1,80 euros.

Os balcões da Rede Integrada de Apoio ao Cidadão (RIAC) das freguesias do Topo, em São Jorge, Castelo Branco, no Faial, Lajes, na Terceira, e Maia, Capelas, Ginetes, Ponta Garça, Água de Pau e Achada do Nordeste, na ilha de São Miguel, estão abertos para atendimento exclusivo de pagamento de vales a partir de hoje.

O Governo dos Açores explica que “os vales de pensão têm a validade de um mês e são um meio de pagamento endossável, sendo, por isso, possível que uma terceira pessoa, nomeadamente familiar, cuidador ou amigo, possa efetuar o levantamento do vale, desde que contenha a assinatura do pensionista no verso e se faça acompanhar do documento de identificação do pensionista e da sua própria identificação”.

A mesma nota informa que os postos de CTT da Prainha e da Piedade, no Pico, da Praia e da Luz, na Graciosa, dos Biscoitos e do Continente Angra, na Terceira, e do Pico da Pedra, em São Miguel, têm estado sempre abertos ao público, sendo possível ali efetuar a troca dos vales.

Além destes, estarão abertos ao atendimento exclusivo de pagamento de vales a partir de hoje os postos de CTT das freguesias do Topo, em São Jorge, de Castelo Branco, no Faial, de São Sebastião, Santa Bárbara e Ribeirinha, na Terceira, e das Sete Cidades, Ribeira Quente, Ribeira das Taínhas, Ponta Garça, Pico da Pedra, Maia, Ginetes, Furnas, Fajã de Baixo, Faial da Terra, Capelas, Arrifes, Água Retorta e de São Pedro, na ilha de São Miguel.

