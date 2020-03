Telepizza oferece pizzas a 350 profissionais de saúde

A Telepizza está a implementar uma campanha de entregas solidárias de pizzas aos grupos profissionais que, por força da sua actividade laboral, não possam cumprir o isolamento social decretado pelo Governo português.

Nesta primeira semana de Estado de Emergência, a Telepizza ofereceu assim 175 pizzas médias para um total de 350 profissionais na área da saúde. As entregas foram feitas ao longo desta semana no Hospital de São João (Porto), nos Hospitais de Dona Estefânia, Curry Cabral e Lusíadas (Lisboa), no Hospital do Barreiro e também no Hospital Lusíadas em Cascais. Foram igualmente realizadas entregas à equipa da Linha Saúde 24.

A Telepizza está a programar fazer mais entregas nas próximas semanas para outras entidades que estão na linha da frente do combate ao coronavírus, de modo a apoiar o maior número possível de profissionais que, neste momento, garantem os cuidados a toda a comunidade durante a pandemia.