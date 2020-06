TAP empenhada em recuperar oferta no Aeroporto do Porto

A TAP reuniu, esta quarta-feira, dia 3 de Junho, com várias entidades representativas do Porto e do Norte de Portugal, com o objectivo de identificar oportunidades que levem a um crescimento da sua operação no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.

“A TAP está empenhada em recuperar tão rapidamente quanto possível, e de forma sustentável, a proporcionalidade da sua oferta no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no conjunto da sua operação, relativamente ao período pré covid-19”, sublinha a transportadora aérea nacional em comunicado dirigido à imprensa.

A companhia anunciou também que irá continuar este processo de diálogo com todas as regiões portuguesas.

Recorde-se que, no que toca à Madeira, a TAP retomou este mês de Junho as ligações regulares entre a Região e o continente, realizando sete voos por semana entre Lisboa e o Funchal e dois voos por semana entre o Porto e o Funchal (à quarta-feira e ao sábado).

O primeiro destes voos, proveniente do Porto, aterrou esta tarde no Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo.