Startup bracarense lança jogo didáctico sobre o coronavírus

A Startup Magikbee, empresa da comunidade da Startup Braga, criou um jogo sobre o Coronavirus que pretende ensinar, de forma divertida e acessível a todos, algumas boas práticas preconizadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O jogo chama-se ‘Virus Fight Club’ e foi desenhado para todas as idades.

O objectivo, segundo a empresa, é recolher o maior número possível de vacinas, sendo, para tal, necessário percorrer várias cidades. Durante o percurso, o jogador tem de evitar situações passíveis de contágio. O maior desafio é evitar situações de risco como pessoas a espirrar, tossir e grupos, entre outros obstáculos. A lavagem frequente das mãos protege o jogador das ameaças que, durante o percurso, pode também recolher máscaras para posteriormente entregar a pessoas infectadas, garantindo assim a sua protecção.

“À medida que a crise do Coronavírus se agrava, educar o público e, principalmente, as crianças é essencial para minimizar situações de contágio e evitar o pânico”. Numa altura em que as pessoas se sentem impotentes em relação à pandemia, o jogo permite-lhes criar uma espécie de “mundo paralelo, no qual todos podemos salvar o mundo”, defende Hugo Ribeiro, CEO da Magikbee.

O responsável pela startup bracarense sublinha que a missão da Magikbee é a de “criar produtos que passem mensagens educativas, mas de uma forma divertida. “Não podíamos deixar de dar o nosso contributo para esta causa e ajudar a que as recomendações importantes da OMS sejam absorvidas, sem dramatizar, mas utilizando um formato mais atractivo, divertido, logo mais próximo das gerações mais novas”, acrescenta Hugo Ribeiro.

O ‘Virus Fight Club’ está disponível nas principais línguas mundiais: Inglês, Chinês, Espanhol, Árabe, Russo, Japonês, Francês, Italiano, Alemão, Português e pode ser descarregado e utilizado de forma gratuita.

Está disponível para smartphones e tablets nas principais lojas de aplicações – iOS App Store, Google Play e Amazon App Store e em breve, estará também disponível para computador em www.virusfightclub.com.

O jogo foi desenvolvido pela startup Magikbee, que tem no seu portefólio vários produtos inovadores, entre os quais o kiddZtube, uma plataforma de streaming de vídeos para crianças dos 2 aos 8 anos, que no último ano tem sido uma das principais referências do sector, a nível mundial.