Sonae adquire totalidade do capital da marca de vestuário Salsa

A Sonae SGPS, SA vai adquirir a totalidade do capital da IVN -- Serviços Partilhados, S.A., sociedade que comercializa sob a marca de vestuário Salsa, informou a empresa, que desde 2016 detinha 50% daquela marca.

De acordo com a Sonae, a Wonder Investments SGPS comunicou ter exercido o direito contratual “de venda à Sonae Fashion de 50% da IVN “, cuja concretização está condicionada à não oposição da Autoridade da Concorrência.

Com esta transação, e na sequência da aquisição de metade do capital ocorrida já em 2016, a Sonae passa a deter a totalidade do capital da empresa.

Criada em 1994, a Salsa é uma marca portuguesa de ‘jeanswear’ de renome internacional, sublinha o comunicado.

Trata-se de uma empresa internacional cujos produtos podem ser encontrados em mais de 35 países e mais de 60% do seu volume de negócios tem origem em mercados internacionais.

Em 2019, a empresa registou vendas a clientes finais superiores a 200 milhões de euros, “obtendo níveis assinaláveis de rentabilidade e de geração de ‘cash flow’”, refere ainda a Sonae.

A Sonae é uma multinacional que gere um portefólio diversificado de negócios nas áreas de retalho, serviços financeiros, tecnologia, centros comerciais e telecomunicações.