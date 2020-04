A PSP e a GNR detiveram 41 pessoas por crime de desobediência e encerram 63 estabelecimentos no âmbito do terceiro período do estado de emergência devido à pandemia de covid-19, revelou o Ministério da Administração Interna (MAI).

Em comunicado, o MAI refere que, entre as zero horas de 18 de Abril e as 17 horas de hoje (dia 22 de Abril), foram detidas 41 pessoas por crime de desobediência, das quais 17 por desobediência à obrigação de confinamento obrigatório, 22 por desobediência ao dever geral de recolhimento domiciliário, 1 por desobediência ao encerramento de instalações e estabelecimentos e 1 por desobediência às regras de funcionamento na prestação de serviços.

Segundo o MAI, foram encerrados 63 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas.

Os dados divulgados pelo Ministério tutelado por Eduardo Cabrita dizem respeito ao terceiro período do estado de emergência decretado para combater a pandemia de covid-19, que começou no sábado e termina em 2 Maio.

O MAI sublinha que a estes números hoje divulgados juntam-se aos verificados nos dois primeiros períodos de Estado de Emergência. No primeiro período, que vigorou entre os dias 22 de Março e 2 de Abril, registaram-se 108 detenções por crime de desobediência e foram encerrados 1.708 estabelecimentos comerciais. Já no segundo período, que vigorou entre os dias 3 e 17 de Abril, registaram-se 184 detenções por crime de desobediência e foram encerrados 432 estabelecimentos comerciais.

O Ministério da Administração Interna, apela ainda ao “cumprimento rigoroso das medidas impostas pelo Estado de Emergência”.