Sismo de magnitude 2,9 na escala de Richter registado hoje a sul de Lagos

Um sismo de magnitude 2,9 na escala de Richter foi registado às 10:35 de hoje a sul de Lagos, no distrito de Faro, Algarve, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA adianta, em comunicado, que o sismo, cujo epicentro se localizou a cerca de 45 quilómetros a sul-sudeste de Lagos, foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera sublinha, contudo, que “até à elaboração deste comunicado não foi recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido”, mas, “se a situação o justificar, serão emitidos novos comunicados”.

O IPMA explica que a localização do epicentro de um sismo é um processo físico e matemático complexo que depende do conjunto de dados, dos algoritmos e dos modelos de propagação das ondas sísmicas.

“Agências diferentes podem produzir resultados ligeiramente diferentes. Do mesmo modo, as determinações preliminares são habitualmente corrigidas posteriormente, pela integração de mais informação”, refere o instituto que aconselha a acompanhar “sempre as indicações dos serviços de proteção civil”.