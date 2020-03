Sindicato dos Jornalistas pede ao Governo que aprove pacote de apoio aos media

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) pediu hoje ao Governo que aprove, “o quanto antes, um pacote de apoios aos media, “sob pena de o sector colapsar”, na sequência do impacto da pandemia do novo coronavírus na economia.

“Confrontados com uma pandemia que terá um brutal impacto económico, importa assegurar, mais do que nunca, a preservação do jornalismo, um dos pilares da democracia”, defende o SJ, no mesmo dia em que a Plataforma de Media Privados (PMP) manifestou a sua “surpresa e preocupação” perante a ausência de um programa de acção dirigido aos media e defendeu “medidas urgentes” para o sector.

“O SJ saúda a decisão do Governo de autorizar que os quiosques de venda se mantenham abertos. O jornalismo, e o que ele produz, são um bem de interesse público, cuja circulação não deve, em caso algum, ser interrompida”, prossegue a estrutura sindical.

“Manter redacções com um número de profissionais razoável e dotadas de meios técnicos é fundamental para que os jornalistas possam continuar a desempenhar o seu papel, contribuindo para o esclarecimento da população com uma informação credível e responsável”, defendeu, apontando que, “sem o trabalho dos órgãos de comunicação social e sem o esforço de muitos jornalistas, que aceitaram correr riscos para continuar a informar a população portuguesa, dificilmente as medidas de isolamento social teriam o impacto pretendido”.

O SJ refere que, “quando este momento excepcional passar, a retoma da economia será um processo lento, assim como morosa será a recuperação das empresas de comunicação social, que, antes da crise sanitária, já enfrentavam graves dificuldades”.

“A quebra de receitas publicitárias, o adiamento de investimentos e projectos editoriais e o decréscimo nas vendas de publicações periódicas vão acentuar-se” com a situação de emergência do país, pelo que o “SJ apela ao Governo que aprove um conjunto de medidas de apoio à comunicação social, que passem por garantir os postos de trabalho e salários dos jornalistas e por apoiar igualmente os trabalhadores precários, assegurando-lhes um rendimento mínimo”.