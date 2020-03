A SIC e a TVI vão avançar com mais suspensões e cancelamentos, devido ao surto de Covid-19, sendo que estas irão afectar as produções e programas com transmissões em directo.

Em comunicado, a SIC revelou que tinha decidido “nos seus programas de entretenimento actuar de forma preventiva e responsável na salvaguarda da saúde, segurança e estabilidade dos seus profissionais, criando condições para que o isolamento profilático aconselhado pelas autoridades nacionais de saúde seja tido em conta pelo maior número de pessoas possível”.

Por isso, o canal irá “suspender as produções de ficção em curso nas produtoras SP Televisão e Coral Europa durante o período mínimo de uma semana. Esta situação não afectará a emissão de ‘Terra Brava’ e ‘Nazaré’, que continuarão a ser transmitidas diariamente, na SIC”.

Também a Media Capital decidiu esta quinta-feira suspender todas as gravações das produções da Plural, medida esta que será sujeita a “uma avaliação permanente”.

“Esta decisão representa um enorme esforço por parte do Grupo Media Capital”, salientou a empresa, num comunicado interno, pedindo aos trabalhadores que “cumpram escrupulosamente” as instruções dadas pela Media Capital para evitar o contágio.

Além disso, de acordo com a SIC, serão suspensas as transmissões em directo de ‘O Programa da Cristina’, do programa ‘Júlia’ e do programa ‘Olhó Baião’, “durante o período mínimo de uma semana” e criadas “as devidas adaptações aos formatos que permitam continuar a servir o melhor possível os telespetadores”, indicou, na mesma nota.

O canal vai ainda “realizar à porta fechada a próxima emissão de ‘Isto é Gozar Com Quem Trabalha’”, bem como “adaptar o programa Alô Portugal ao momento de incerteza” actual, “tornando-o uma plataforma ao serviço dos cidadãos, que terão via aberta para participação telefónica e esclarecimento de dúvidas”, apontou o canal da Impresa.

A SIC irá ainda suspender por “tempo indeterminado” a gravação do programa ‘Árvore dos Desejos’”, ainda que “mantenha em exibição o conjunto de programas já gravados” bem como do programa ‘Curto Circuito’, da SIC Radical, “por um período mínimo de uma semana”.

A Media Capital, por sua vez, resolveu cancelar o programa ‘Dança com as Estrelas’, indicou à Lusa fonte oficial da empresa, dona da TVI.

Entre as medidas aplicadas pela SIC está ainda a restrição, “de forma temporária” da presença de profissionais “ao mínimo essencial para o normal funcionamento dos programas”.

A Impresa resolveu ainda, tanto na SIC como no Expresso, “destacar para isolamento profilático, colaboradores que estejam nos chamados grupos de risco”, acreditando que “este conjunto de medidas permitirá, com a serenidade necessária, reajustar processos de trabalhos, criar novas regras de funcionamento, algumas delas já em curso, e a devida implementação de novos procedimentos”.

A SIC salientou que “serão avaliadas diariamente novas medidas que venham a revelar-se necessárias”.

Esta semana, a Organização Mundial de Saúde declarou a doença Covid-19 como uma pandemia e na quinta-feira à noite o Governo português declarou estado de alerta.

Desde dezembro do ano passado, o novo coronavírus infectou mais de 131 mil pessoas, das quais mais de metade recuperou da doença. A covid-19 provocou quase cinco mil mortos em todo mundo.

Em Portugal, os últimos números da Direcção-geral de Saúde apontam para 112 infectados, não havendo até ao momento registo de qualquer morte.