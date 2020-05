Os Açores registaram hoje um novo caso de recuperação de infeção pelo novo coronavírus na ilha Graciosa, que deixou de ter casos ativos, sendo agora sete as ilhas do arquipélago sem doentes com covid-19.

“Registou-se uma recuperação de infeção por SARS-CoV-2, que corresponde a um indivíduo do sexo feminino, com 21 anos de idade, residente na ilha Graciosa, ficando, assim, esta ilha sem qualquer caso positivo ativo”, revelou hoje a Autoridade de Saúde Regional dos Açores, em comunicado de imprensa.

Também nas ilhas Terceira, São Jorge e Faial todos os casos detetados de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, tinham sido já dados como recuperados e as ilhas de Santa Maria, Flores e Corvo não registaram até ao momento qualquer caso.

Pelo quinto dia consecutivo, não foram identificados novos casos de infeção nos Açores, tendo sido realizadas, nas últimas 24 horas, 808 análises nos dois laboratórios de referência da região, a maior parte no âmbito de rastreios.

Desde o início do surto foram confirmados 146 casos da covid-19 no arquipélago, 16 dos quais atualmente ativos (15 em São Miguel e um no Pico), tendo ocorrido 114 recuperações (em seis ilhas) e 16 óbitos (em São Miguel).

A ilha de São Miguel é a que registou mais casos (108), seguindo-se Terceira (11), Pico (10), São Jorge (sete), Faial (cinco) e Graciosa (cinco).

Segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 335 mil mortos e infetou mais de 5,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,9 milhões de doentes foram considerados curados.

Portugal regista hoje 1.302 mortes relacionadas com a covid-19, mais 13 do que na sexta-feira, e 30.471 infetados, mais 271, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.