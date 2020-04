Segurança Social com 64.785 pedidos de prestações de desemprego desde 16 de março

Os serviços da Segurança Social registaram a entrada de 64.785 requerimentos de prestações de desemprego entre 16 de março e hoje, segundo os dados do Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, hoje divulgados.

Mais de metade daquele total deu entrada já durante o mês de abril, sendo que foi no dia 01 deste mês que se observou o maior número (6.007) de pedidos registados num único dia.

A informação disponibilizada pelo GEP, do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, indica também que em março houve 4.220 beneficiários que viram a sua prestação de desemprego prorrogada.

Hoje foram também divulgados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) os dados relativos ao número de desempregos inscritos nos serviços de emprego em março, que revelaram uma subida de 3%, em termos homólogos, e de 8,9% face a fevereiro, para um total de 343.761.

Março foi o mês em que o país entrou em estado de emergência na sequência da pandemia de covid-19.

Já a informação relativa aos beneficiários das prestações de desemprego, que também foi hoje publicada pela Segurança Social, indica que em março se registou uma diminuição face a fevereiro o que deverá ser devido ao facto de estes dados não incluírem ainda todos os que se inscreveram nos centros de emprego ou entregaram requerimento de prestação de desemprego durante o mês passado.

Assim, naquele mês foram processadas 173.815 prestações de desemprego, número que revela decréscimo de 2,3% face ao mês anterior e de 1,9% tendo em conta março de 2019.