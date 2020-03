Secretário de Estado da Saúde confirma mais de 36.000 testes realizados até 25 de Março

Laboratórios públicos e privados já realizaram, até 25 de março, 36.677 testes à covid-19, anunciou hoje o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.

“A capacidade laboratorial tem aumentado ao longo da epidemia” de covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, com um “crescimento expressivo do número de testes” desde 15 de março, tendo no dia 25 de março sido analisadas 5.100 amostras, disse o secretário de Estado na conferência de imprensa diária para atualização de informação sobre a pandemia de covid-19, que já provocou 140 mortos em Portugal.

António Lacerda Sales ressalvou, no entanto, que os dados disponíveis são ainda provisórios.

O secretário de Estado adiantou ainda que no âmbito do reforço de capacidade vão chegar esta semana a Portugal mais, 200.000 testes, que se somam aos 66.000 recebidos na semana passada, incluídos em abastecimentos que incluem também equipamento de proteção individual destinado a profissionais.