Santuário de Fátima celebra Semana Santa sem peregrinos

O Santuário de Fátima vai, pela primeira vez na sua história, realizar as celebrações da semana santa sem peregrinos, à porta fechada, sendo estas transmitidas pelos meios de comunicação social e meios digitais.

“A pandemia provocada pelo coronavírus e o consequente estado de emergência em que se encontra o país, e grande parte do mundo, obrigou a Igreja a suspender alguns dos ritos destas celebrações, impondo que todas elas decorressem sem assembleia”, justifica o Santuário de Fátima, em comunicado.

Neste âmbito, o santuário vai “viver estes dias num clima de recolhimento, sem a presença de muitos dos grupos que habitualmente peregrinam à Cova da Iria neste tempo de Quaresma e Páscoa, sobretudo espanhóis que, dada a proximidade geográfica, têm por tradição visitar Portugal nesta quadra festiva”, acrescenta.

No entanto, mesmo sem assembleia, irá manter-se “praticamente todo o programa da Semana Santa e do Tríduo Pascal” na Cova da Iria, ainda que adaptado às circunstâncias.

“O santuário transmitirá, através dos meios digitais, todas as celebrações do programa oficial, levando, desta forma, Fátima e o colo materno de nossa senhora a todos os que gostariam de estar em Fátima nesta época do ano”, sublinha.

Segundo o Santuário de Fátima, será possível assistir a cerimónias no seu canal do Youtube (que tem mais de 80 mil subscritores) e na sua página oficial do Facebook (seguida por 1,1 milhões de pessoas em todo o mundo).

“A vigília pascal, a celebração mais importante deste ciclo litúrgico, será celebrada com as mesmas disposições quanto à ausência de fiéis, dentro da Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima”, sublinha, acrescentando que todas as celebrações do tríduo pascal serão presididas pelo reitor do Santuário de Fátima, Carlos Cabecinhas.

A missa do domingo de ramos será presidida pelo bispo da diocese de Leiria-Fátima, António Marto, e transmitida em www.fatima.pt, no Facebook, no Sapo, no Meo Kanal 707070 e na TV Canção Nova, com interpretação em língua gestual portuguesa.