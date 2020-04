Santander doa 600 mil euros para material hospitalar

O Santander já autorizou mais de 600 mil euros para aquisição de material hospital, através de vários projectos que pretendem dotar as instituições de saúde portuguesas de melhores condições para fazer face ao surto de Covid-19, anunciou o banco em comunicado.

O banco será uma das empresas a participar no projecto de doação de ventiladores pulmonares ao Serviço Nacional de Saúde, a instalar nos cuidados intensivos de várias unidades hospitalares. Além disso, participa também na iniciativa da Associação Portuguesa de Bancos para doação ao Serviço Nacional de Saúde de 100 ventiladores e 100 monitores.

A iniciativa SOS Coronavírus é outro dos projectos apoiados no âmbito da sua responsabilidade social. A AEP – Associação Empresarial de Portugal abriu uma conta de solidariedade no Santander para angariar fundos para o Covid-19, no âmbito da iniciativa SOS Coronavírus, em colaboração com a Ordem dos Médicos. A totalidade dos fundos angariados será utilizada para adquirir equipamentos em carência nos centros de saúde e hospitais para o tratamento e controlo do Covid-19. Esses equipamentos incluem material de protecção para profissionais de saúde (luvas, máscaras, fatos, álcool gel), bem como ventiladores, monitores e outro equipamento técnico. Os donativos podem ser feitos para a conta PT 50 0018 0003 5209 5486 0209 1.

Anteriormente, o banco já se havia juntado à tech4COVID19, para apoiar o Projecto Material Hospitalar, com o objectivo de angariar equipamentos de protecção individual, ventiladores e testes de despiste ao Covid-19 para os profissionais de saúde. Nesta fase, o Banco contribuiu para a aquisição de 50.000 máscaras P2.

O Santander associou-se ainda à campanha de angariação de fundos “Unidos por Portugal” da SIC Esperança e da Federação Portuguesa de Futebol. Esta iniciativa conta com o apoio das principais figuras da Selecção Nacional e algumas das caras mais conhecidas do canal de televisão. Os fundos obtidos destinam-se à aquisição de material hospitalar e equipamentos de protecção individual para organizações sociais em maior necessidade.

Nos Açores, o Santander doou também um equipamento para a realização de análises que permita um rápido despiste do vírus e, consequente, actuação médica. “Este equipamento será essencial para que o Sistema Regional de Saúde consiga aumentar em seis vezes a sua capacidade no que respeita à realização de análises de detecção do Covid-19 na Região”, realça a mesma nota.