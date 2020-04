O Santander e as Instituições de Ensino Superior em Portugal irão canalizar mais de 1,5 milhões de euros para iniciativas de apoio aos estudantes e famílias portuguesas, de forma a responder às necessidades económicas, sociais e de saúde pública decorrentes do Covid-19.

A entidade bancária informa, através de comunicado, que a medida surge no âmbito dos programas de mecenato entre o Banco e as Universidades, estando as várias instituições a utilizar fundos do Banco para apoio aos estudantes que começarem a sentir os efeitos económico e sociais da pandemia.

“No imediato serão disponibilizados fundos para alunos que já se encontram em situação de emergência económica e a partir de Setembro serão atribuídas 1.000 Bolsas de Apoio Social”, salienta a mesma nota, acrescendando que as medidas incluem também a aquisição de computadores e equipamento informático para garantir que todos os alunos possam ter acesso ao ensino à distância nas melhores condições possíveis. Uma medida que se vai estender aos funcionários das Instituições potenciando o seu teletrabalho.

Na área da Saúde, as verbas do Santander permitirão às Universidades e Politécnicos “intensificar um papel muito importante no combate ao Covid-19 ao qual estão a ser chamados, adaptando os seus laboratórios para a produção de testes e utilizando impressoras 3D para a produção de equipamento de protecção para o pessoal de saúde que tanto escasseiam no mercado”.

Algumas destas instituições arrancaram já com iniciativas relevantes, também elegíveis, como a disponibilização das suas infraestruturas para hospitais de campanha, acolhimento de doentes, alojamento para funcionários de saúde em residências universitária, entre outros.

Caberá ainda a cada Universidade ou Instituto Politécnico seleccionar medidas locais que pretende realizar, tendo em conta as necessidades mais proeminentes das cidades em que estão inseridas.

Adicionalmente, o Banco vai criar um fundo para a atribuição imediata a fim de acelerar projectos de impacto social ligados ao Covid-19, que estejam a ser desenvolvidos por voluntários universitários.

O Santander em Portugal colabora actualmente com 50 instituições do Ensino Superior, investindo anualmente mais de 7 milhões de euros na área de Responsabilidade Social e Corporativa.