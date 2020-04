Quinta-feira terminou com o Presidente da República a renovar (e endurecer) o estado de emergência nesta época de Páscoa. É este o tema em destaque nas capas dos jornais de hoje (3 de Abril).

“Portugal fechado na Páscoa” é o título do Jornal de Notícias.

Sobre o mesmo tema diz o Correio da Manhã que a “Emergência proíbe Páscoa”, destacando que os “cidadãos impedidos de sair do concelho de residência” durante esta quadra.

“Governo manda recolher portugueses na Páscoa” escreve por sua vez o Público, cujo destaque de capa é a ‘quebra’ da barreira de um milhão de infectados por Covid-19. “Mundo ultrapassa um milhão de casos confirmados”, titula o matutino.

“Tudo ou nada para ‘vencer o maior desafio da vida de todos nós’”, é a manchete do Diário de Notícias. Citando o Presidente da República, o DN refere que “Abril é absolutamente decisivo no combate nacional ao covid-19”.

Nos desportivos, um dos principais destaques está na capa do Record, que revela que o acordo com as operadoras televisivas que permite evitar o colapso das finanças de alguns clubes.

