Restrições condicionam opções para portugueses que querem sair de Díli

As restrições em vigor nos países vizinhos de Timor-Leste estão a condicionar os movimentos de quem quer sair do país, antes da aplicação efetiva de medidas adicionais relacionadas com a Covid-19 pelas autoridades timorenses.

Uma situação agravada por várias outras restrições e cancelamentos de voos ao longo do trajeto e dos locais de escala, que está a dificultar as tentativas de quem trabalha ou está de férias na região da Ásia e está a tentar regressar a Portugal.

Nos últimos dias alguns portugueses ainda conseguiram sair de Díli, com destino a Portugal, para aproveitar a ‘janela’ antes das ligações de fora da União Europeia serem fechadas.

É o caso dos voluntários portugueses do programa MOVE, que saíram de Díli na quarta-feira e estão em viagem para Portugal.

Vários outros portugueses disseram à Lusa que já têm os voos cancelados e, por isso, optaram por ficar em Timor-Leste ou, noutros casos, estão atualmente noutros pontos, incluindo em Bali, na Indonésia, sem solução para continuar viagem.

A isto, somam-se várias situações de portugueses e outros estrangeiros que estão atualmente em processo de renovação de visto, com os passaportes nos serviços de imigração.

Fonte do Governo timorense disse à Lusa que as pessoas que tenham bilhetes emitidos devem dirigir-se aos serviços de imigração para que acelerar o processo, sublinhando que “todos os serviços estão a funcionar com normalidade”.

Apesar das restrições, não há ainda interrupções em nenhuma das quatro rotas aéreas de saída de Timor-Leste.

Os voos da AirNorth para a Austrália, da Sriwijaya e da Citilink para Bali, e da Air Timor para Singapura e Kupang (Timor Ocidental) continuam a realizar-se, ainda que responsáveis das empresas tenham notado “aviões quase vazios”, especialmente nas rotas para Díli.

Já nas saídas de Díli, o número de passageiros aumentou nos últimos dias.

As ligações à Austrália estão, para já, abertas, apesar de quem chega ao país estar sujeito a 14 dias em quarentena ou, caso a estada seja mais reduzida, “durante todo o período de permanência”.

De acordo com a informação oficial australiana, “estas restrições não se aplicam a tripulações” e não afetam os voos da AirNorth.

Na ligação para Singapura, a Air Timor mantém os voos ainda que, no domingo, tenha anunciado uma redução de para um.

As restrições naquele país implicam que quem não consiga fazer apenas escala, e permanecer apenas na zona internacional, será obrigado a fazer uma quarentena de 14 dias, confirmando marcações de hotel para esse período.

Tornou-se igualmente mais complicada a passagem pela Indonésia, o ponto mais utilizado para quem quer chegar de Timor-Leste a Portugal, com a suspensão por um mês do visto à chegada.

Todos os estrangeiros que visitem ou façam trânsito na Indonésia precisam de visto prévio e de apresentar um atestado médico das autoridades dos países de onde partem.

O embaixador da Indonésia em Díli, Sahat Sitorus, confirmou à Lusa que a mesma política se aplica mesmo em caso de estrangeiros que estejam apenas em trânsito e comprometeu-se, a nível da embaixada, a acelerar a atribuição de vistos.

No caso de Timor-Leste, o Governo aprovou na quarta-feira restrições que impedem a entrada de estrangeiros não residentes que tenham estado num dos quase 150 países com casos de Covid-19, o que abrange todos os locais com voos para Díli.

Esta medida só entrará em vigor depois da publicação da resolução do Governo no Jornal da República.

Timor-Leste não tem casos registados de Covid-19.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 210 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.750 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 84.000 recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se já por 170 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Face ao avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.