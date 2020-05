Reparação automóvel com selo “estabelecimento seguro”

A Associação Nacional das Empresas do Comércio e da Reparação Automóvel (ANECRA) lançou hoje o selo “estabelecimento seguro” que “pretende ser uma face visível do cumprimento das regras e das boas práticas sanitárias” no retomar de atividades no setor.

Em comunicado, a associação explica que a iniciativa foi criada para que as empresas, que estão a retomar a sua atividade após terem encerrado devido à pandemia de covid-19, apresentem o selo nas suas instalações, “conferindo uma maior segurança aos clientes, colaboradores e parceiros”.

“O ‘selo estabelecimento seguro ANECRA’ é gratuito e está disponível apenas para empresas associadas da ANECRA que, respeitando integralmente as regras vigentes do protocolo sanitário para o setor automóvel, assim o solicitem”, acrescenta a nota.

A ANECRA realça ainda através do comunicado que elaborou e apresentou, em conjunto com duas associações congéneres do setor, junto das entidades governamentais o “protocolo sanitário para o setor automóvel”.

A associação “está ciente de que este [protocolo] foi uma peça determinante para que algumas das atividades do setor pudessem retomar a sua atividade”, como foi o caso do comércio de automóveis novos e usados.

A ANECRA lembra que com o país em processo de desconfinamento é “fundamental gerar um sentimento de confiança junto dos diferentes agentes económicos”, como empresários, colaboradores, parceiros ou clientes.

A Associação Automóvel de Portugal (ACAP) anunciou também hoje que está a promover um selo de “estabelecimento seguro”, com o objetivo de dar mais confiança aos consumidores, numa altura em que o setor segue a cair 70%.

Num ‘webinar’ promovido pela ACAP e pelo Standvirtual, o secretário-geral da associação, Hélder Pedro, anunciou o lançamento deste selo, à imagem do que acontece por exemplo no turismo, e que permite que a empresa demonstre ao público que assinou um protocolo sanitário, que foi acordado entre o setor e o Governo.

“Vamos lançar uma campanha nas redes digitais para promover o selo para que os clientes ganhem confiança”, indicou, explicando que este selo está limitado aos associados da ACAP, mas dando conta de que existe um “processo muito rápido para os comerciantes que não são associados e que é despachado em 24 horas”, permitindo que adiram à ACAP.

“Fomos um dos primeiros setores a abrir e essa confiança que o Governo nos deu leva a ACAP a querer fornecer esse selo”, acrescentou Hélder Pedro, salientando, no entanto, que a associação não é “uma entidade certificadora”, sendo este processo apenas uma forma de mostrar que a empresa em causa aderiu ao protocolo.