Região Norte é a que tem mais selos ‘Clean & Safe’ em Portugal

A região Norte regista o maior número de selos ‘Clean & Safe’ em Portugal e o “novo” turista desta época de pandemia já está a fazer reservas, avançou hoje a Turismo Porto e Norte (TPNP).

“Temos neste momento no Porto e no Norte a maioria dos selos ‘Clean & Safe’ que existem no país, quer seja na restauração, mas também na hotelaria, museus, empresas de animação turística, alojamentos locais”, revelou Luís Pedro Martins, presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP).

Em entrevista à agência Lusa no âmbito da abertura de hotéis e similares da região em nova fase de desconfinamento, agendada para segunda-feira, o presidente da TPNP avisa, contudo, que não chega ter o selo ‘Clean & Safe’.

“Muito mais importante que ostentar o selo é de facto que as instalações, experiências e os equipamentos estejam preparados e aí a resposta não podia ser melhor”, refere, acrescentando que as infraestruturas turísticas do Norte estão “preparadas para receber em segurança os turistas”, “com grande criatividade”.

Oferta de ‘kits’ que incluem o álcool gel e a máscara a todos os clientes, menos quartos disponíveis, algumas alas comuns fechadas dos alojamentos e proporcionar refeições no quarto são algumas das soluções que os empresários do setor da região encontraram para pôr em marcha os planos de contingência contra o novo coronavírus, pois o “objetivo comum é não deixar nenhuma dúvida ao cliente sobre a questão da segurança”, observou Luís Pedro Martins.

“Os nossos empresários estão a investir bastante para garantir o máximo de segurança aos seus clientes” e, à parte do que pede o certificado ‘Clean & Safe’ e a Direção-Geral da Saúde, há outras medidas que estão em curso e que estão a ser avançadas pelos empresários”, observou o responsável, revelando que a região está a voltar a ter reservas, principalmente em territórios de baixa densidade, que oferecem “segurança, tranquilidade e privacidade” ao novo perfil de turista em tempos de pandemia da covid-19.

Segundo Luís Pedro Martins, o destino Porto e Norte está a começar a “ter procura”, até porque foi o “destino [turístico] que teve menos cancelamentos de reservas” em Portugal aquando o início da pandemia e do estado de emergência, conta.

“Agora percebemos que também estamos a ter procura para territórios para os quais havia maior dificuldade, como era por exemplo Trás-os-Montes. O destino Porto e Norte é capaz de oferecer tudo aquilo que este novo perfil do novo turista procura. Os territórios de baixa densidade, a segurança, a tranquilidade e a privacidade e está de facto a resultar”, frisou.

Luís Pedro Martins refere ainda que não foram “registados contaminações ou contágios por covid-19 em infraestruturas de turismo do Norte, e que isso se deve ao facto de que, desde o início da pandemia, o setor da hotelaria respondeu “muito rapidamente” com a criação de planos de contingência.

Portugal entrou no dia 03 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.

Esta nova fase de combate à covid-19 prevê o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa, o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.

O regresso das cerimónias religiosas comunitárias está previsto para próximo sábado e a abertura das praias agendada para o dia 06 de junho.

Portugal contabiliza 1.203 mortos associados à covid-19 em 28.810 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

A covid-19 é uma doença que é transmitida por um novo coronavírus detetado em dezembro na cidade de Wuhan, no centro da China.