Reabertura dos lares com regras apertadas em destaque nos jornais nacionais

A reabertura dos lares de idosos marcada para a próxima segunda-feira, 18 de Maio, é um dos assuntos em destaque nos jornais nacionais desta terça-feira, 12 de Maio.

O Jornal I escreve que os lares reabrem mas com muitas limitações. A partir de 18 de Maio, os familiares podem visitar os seus parentes, mas apenas um por semana e durante 90 minutos. Não podem levar comida nem objectos pessoais. Médicos pedem reforço das equipas de saúde pública e responsável pela descoberta do ébola contraiu covid-19 e conta a sua experiência.

O I refere ainda que a pandemia baralha calendário dos partidos e violência doméstica aumenta, assim como as denúncias por parte de vizinhos e familiares.

No Jornal de Notícias, os suicídios de idosos deixam lares em alerta. IPSS reconhecem situações dramáticas ligadas ao confinamento e à sensação de abandono. DGS publica normas para retomar visitas a partir de segunda-feira, mas a medida causa polémica.

Sobre a menina de 9 anos assassinada em Peniche, o JN escreve que autópsia de Valentina aponta para asfixia e desmente tese de acidente. Pai disse à polícia que menina sofreu uma convulsão, mas a tese está agora colocada de parte. Sandro, de 32 anos, será hoje presente a juiz de instrução.

Esta notícia ocupa grande parte da capa do Correio da Manhã. Valentina morta à pancada, escreve o CM, salientando que a autópsia confirma crime violento. A criança de 9 nos agoniza no só durante 13 horas após espancamento e irmãos menores assistem ao sofrimento da criança que foi rejeitada pelo progenitor no primeiro ano de vida. Suspeitos do homicídio ouvidos hoje em tribunal.

Lares de idosos abertos a partir de segunda-feira com regras para visitar utentes.

No Público, os filhos de imigrantes há um ano no país serão portugueses à nascença. Proposta do PS vai contar com o apoio da esquerda. Já as regras de nacionalidade para descendentes de judeus sefarditas vão apertar: serão exigidos dois anos de residência em Portugal.

Sobre a pandemia: visitas a lares voltam, mas só com marcação. Muita insegurança no regresso às aulas e creches, reportagem com os médicos na linha da frente no hospital Curry Cabral.

O Diário de Notícias escreve que há quase 700 mil pessoas com o cartão de cidadão caducado. Documentos que já passaram o prazo são válidos até 30 de Junho no âmbito das medidas especiais por causa da Covid-19. Depois disso, só se o titular provar que já agendou a renovação.

Em Espanha, entre protestos e tapas, país entra na fase 1 do desconfinamento.