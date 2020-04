Quinta etapa do projecto católico ‘Say Yes’ transmitido na RTP2

O Secretariado Nacional de Educação Cristã, em parceria com o Sector da Catequese do Patriarcado de Lisboa e a Agência Ecclesia, dá continuidade ao projecto ‘Say Yes’, rumo à Jornada Mundial de Juventude Lisboa 2022, divulgando os conteúdos relativos à quinta etapa, no Programa Ecclesia, emitido na RTP2 de segunda a sexta-feira, pelas 15 horas.

Recorde-se que o ‘Say Yes’ é um projecto inspirado nas diversas edições da Jornada Mundial da Juventude, no qual estão envolvidos cerca de 50 mil adolescentes de todo o país.

Desta vez, depois de Roma (1986), Buenos Aires (1989), santiago de Compostela (1989) e Częstochowa (1991), chegamos à Jornada de 1993, realizada em Denver (USA) e que teve como lema, a passagem bíblica “Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância” (Jo 10, 10).

Num conjunto de oito episódios, os adolescentes terão oportunidade de reflectir sobre o tema da ecologia integral que, no contexto de pandemia que vivemos, adquire especial relevo.