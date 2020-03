Quatro farmácias fechadas devido a infecção de profissionais

Quatro farmácias tiveram de encerrar devido a casos de Covid-19 nas suas equipas, anunciou hoje a Associação Nacional de Farmácias (ANF), que apela à população para adoptar medidas de protecção para evitar o contágio dos profissionais.

Segundo a ANF, duas farmácias do distrito do Porto suspenderam actividade no dia 12 de março e uma farmácia do distrito de Aveiro e outra do distrito de Lisboa fizeram-no na segunda-feira, em consonância com as orientações dos delegados de Saúde.

A Associação Nacional de Farmácias apela aos cidadãos com sintomas suspeitos de Covid-19 que contactem primeiro a linha SNS24.

“Todas as pessoas devem planear as suas visitas às farmácias antes de saírem de casa” e “devem elaborar a lista dos medicamentos que pretendem, organizar as receitas em papel e preparar as mensagens de telemóvel com as receitas electrónicas”, recomendou o secretário-geral da ANF em comunicado, adiantando que “sempre que possível” as farmácias devem ser previamente contactadas por telefone ou e-mail.

Na farmácia, devem respeitar a distância de segurança para os postos de atendimento e outros doentes, seguindo sempre as indicações dos farmacêuticos.

“Os portugueses têm sido de um grande civismo e assim deve continuar a ser, para garantirmos que a rede de farmácias continua em funcionamento pleno em todo o território”, sublinha Nuno Flora.