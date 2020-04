Prolongamento do estado de emergência em destaque na imprensa nacional

O prolongamento do estado de emergência em Portugal por mais 15 dias faz manchete nas capas dos jornais nacionais desta quinta-feira. 2 de Abril.

O Correio da Manhã escreve que a nova emergência impõe medidas mais rigorosas à circulação de pessoas e os impostos ameaçam futuro das empresas. Há aunda penas duras para quem foge à quarentena.

No Jornal de Notícias (JN), os recuperados estão a sair do isolamento sem fazer testes. A falta de testes leva a dar alta após 15 dias assintomáticos mas vírus pode demorar um mês a desaparecer. Os dados de operadoras de telemóvel são usados para vigiar movimentos e risco de propagação. O estado de emergência renovado com limites aos despedimentos.

O Público escreve que Portugal volta a estar mergulhado em novo estado de emergência e governo pode mudar calendário escolar.

Rita Sá Machado, da DGS dá hoje uma entrevista e diz que numa doença transmissível nunca sabemos a 100% o que está a acontecer.

Usar ou não usar máscaras, eis o regresso da velha questão, numa altura e que o hospital Curry Cabral passa a ser exclusivo para doentes da Covid-19. TAP paga salários acima do máximo do layoff.

O I destaca que as Universidades vão tornar Portugal quase auto-suficiente nos testes de covid-19. No Porto produz-se líquido para transporte de zaragatoas e a universidade de Évora vai pôr a inteligência artificial ao serviço da linha SNS24. Não substitui os profissionais de saúde, mas melhora o tempo de resposta, diz Paulo Quaresma, coordenador do projecto.

Estado de emergência prolongado por 15 dias e novo decreto aperta regras de circulação durante a páscoa. Há ecografias desmarcadas e partos sem a presença do pai que deixam grávidas inquietas.

O Diário de Notícias conta hoje o testemunho de um infectado em Milão e de como uma simples gripe era afinal uma pandemia.

Tudo o que muda com o estado de emergência. O novo decreto presidencial alarga substancialmente os poderes do governo que pode até alterar as datas de início do ano lectivo.