Primeiro-ministro diz que país vive também “momento de emergência económico”

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje que Portugal vive não só um “momento de emergência sanitária”, mas também um “momento de emergência económica” com a pandemia de Covid-19.

Após o Conselho de Ministros que tomou medidas económicas para minimizar o impacto do momento nas populações afectadas, Costa defendeu que “é necessário preservar o emprego, assegurar o rendimento das famílias e que as empresas não fechem as suas portas”.

“Este será seguramente um trimestre muito duro para todos nós”, sublinhou numa conferência de imprensa no Palácio da Ajuda, em Lisboa.