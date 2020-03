Presidente da República decretou estado de emergência

O Presidente da República decretou hoje o estado de emergência em Portugal, por 15 dias, devido à pandemia de Covid-19.

O anúncio foi feito por Marcelo Rebelo de Sousa numa comunicação ao país, a partir do Palácio de Belém, em Lisboa, depois de ouvido o Conselho de Estado, ter obtido o parecer positivo do Governo e a aprovação do decreto pela Assembleia da República, em Lisboa.

“Acabei de decretar o estado de emergência. É uma decisão excecional, para um tempo excecional. Está a ser e vai ser mais intensa, vai durar mais tempo. Vai ser um teste ao nosso Serviço Nacional de Saúde. É um tratamento sem precedente. É um desafio enorme para a nossa maneira de viver e para a nossa saúde”, disse o presidente.

“Apostamos na contenção para tentar evitar o contágio e ganhar tempo para encontrar uma resposta. O Serviço Nacional de Saúde continua a fazer um trabalho notável. Os portugueses disciplinaram-se e foram e têm sido exemplares”, acrescentou ainda

Marcelo Rebelo de Sousa admitiu ainda o estado de emergência por 15 dias, mas que poderá ser aumentado caso seja necessário.