Na semana em que Portugal quebrou a barreira dos 10 mil casos confirmados de covid-19, o consumo foi, “em grande medida, influenciado pela preparação da celebração da Páscoa”. A conclusão é da quinta edição do Barómetro semanal da Nielsen sobre o impacto da pandemia, relativo à semana de 30 de Março a 5 de Abril de 2020. Segundo o estudo, as vendas foram na ordem dos 187,5 milhões de euros, um crescimento de 20% face ao período homólogo.

“A evolução das vendas nas categorias de FMCG [grande consumo] demonstra que os portugueses que se mantêm em quarentena têm vindo a tentar assegurar um bem-estar e cuidado consigo próprios, muito provavelmente para tentar experienciar esta nova realidade da melhor forma possível”, aponta Marta Teotónio Pereira, Client Consultant Senior da Nielsen.

Neste sentido, “é mais visível a preocupação com produtos de Higiene Pessoal”, nomeadamente Depilação (+31%) e Produtos para Cabelo (+20%), que entram para o ranking de maiores crescimentos de Higiene Pessoal e do Lar.

Paralelamente, “os produtos que se mantêm no top dos crescimentos em Frutas e Legumes evidenciam uma preocupação com a defesa do sistema imunitário”, por exemplo Laranja (+115%), Limão (+98%), Tangerina/Clementina (+71%) e Kiwi (+33%).

“Os valores para as vendas do retalho alimentar nesta semana 14 – a semana anterior à Páscoa – demonstram que, apesar das restrições impostas à circulação em território nacional, os Portugueses fizeram planos para se sentarem à mesa nas suas casas para celebrar esta época central no calendário religioso e na vivência familiar”, observa a responsável.

Para o ganho registado no período analisado contribui o calendário da Páscoa, que este ano celebrou-se mais cedo (a 12 de Abril, quando em 2019 se assinalou a 21).

Apesar do contexto de quarentena actualmente vivido, nesta semana anterior à Páscoa verificou-se um crescimento (+15%) comparativamente à semana anterior, algo que vem em linha com a dinâmica habitual para esta época do ano.

“Mesmo na situação atípica que vivemos, o impacto da Páscoa é notório nas vendas do Talho, que crescem 18%, com destaque para a carne de Ovino e Caprino (+85%), tradicionalmente encontrada nesta época à mesa das famílias portuguesas”, revela aind o Barómetro da Nielsen.

!O incremento no consumo é igualmente visível em contexto online, com um enorme impulso a ser sentido no E-commerce”. Na semana que antecedeu à Páscoa, o número de ocasiões de compra online cresceu 200% e aumentou 192% em novos lares.