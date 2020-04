De acordo com o estudo, na semana de 23 a 29 de Março de 2020, as vendas em Portugal situaram-se na ordem dos 206 milhões de euros, uma quebra de 6% face ao período homólogo (menos 12,5 milhões de euros) e de 12% comparativamente à semana anterior.

“Na semana em que Portugal entra oficialmente na fase de mitigação do Covid-19 (transmissão comunitária do vírus) e no momento em que os Portugueses começam a viver com restrições, assistimos a um decréscimo nas vendas”. A conclusão é da quarta edição do Barómetro semanal da Nielsen sobre o impacto da pandemia.

Por oposição a esta diminuição, o e-Commerce continua a registar ganhos em termos de ocasiões de compra (+77%) e de captação de lares (+75%). “Conduzidos pelo contexto actual, os consumidores parecem mais receptivos à facilidade e comodidade de realizarem as suas compras através de plataformas digitais”, sublinha a Nielsen.

“A evolução das categorias de FMCG [Fast Moving Consuming Goods; em português “Grande Consumo”] não deixa dúvidas de que os portugueses se mantêm em casa e que se estão a adaptar à vida em quarentena, procurando já produtos que os fazem sentir melhor em casa”, aponta Marta Teotónio Pereira, Client Consultant Senior da Nielsen.

Recorde-se que, no final do mês de Março, a Nielsen definiu seis etapas de adaptação do consumidor perante esta nova realidade: a compra proactiva de Saúde, a gestão reactiva da Saúde, a preparação da despensa, a preparação para quarentena, a vida com restrições e a vida sob uma nova normalidade. Neste momento, e segundo o seu mais recente barómetro, Portugal encontra-se na quinta destas seis etapas: “Vida com restrições”.

Produtos alimentares crescem com permanência em casa

Nesta semana, os produtos alimentares crescem, contrariando a quebra generalizada verificada no retalho alimentar. Os Frescos apresentam um decréscimo, mas este é inferior à média do total do mercado.

“O facto de os portugueses estarem agora confinados nas suas casas altera alguns dos seus hábitos e rotinas diárias. No caso da Alimentação, muitas das refeições passaram a ser confeccionadas e consumidas em casa. Tomar o pequeno-almoço e o lanche em casa e fazer petiscos e sobremesas levou a um forte dinamismo de algumas categorias, que surgem agora no topo dos maiores crescimentos, como as Bebidas Quentes (+38%) e as Sobremesas/Doces (+30%)”, explica Marta Teotónio Pereira.

Os portugueses parecem mais propícios a cozinhar em casa, algo que é também patente no facto de o retalho alimentar perder neste período mais de 70% em Take-Away/Cafetaria face à semana homóloga.

Entre os Frescos, apesar dos decréscimos em algumas categorias, há segmentos que evidenciam uma tendência contrária e que se destacam pelo forte crescimento devido a dois factores: “defender o sistema imunitário e cozinhar mais em casa”.

Mantém-se também a preocupação com a higiene, saúde e limpeza do lar, registando-se crescimentos significativos em Acessórios de Limpeza (+44%), Limpeza do Lar (+20%), Cuidados de Saúde (+9%), entre outras categorias.

Neste contexto, as categorias com maiores quebras reflectem bem que os portugueses se mantêm em casa, entre as quais se destacam os Produtos Solares (-85%), os Produtos para Calçado (-52%) e os Perfumes (-51%).