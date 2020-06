Portugal regista mais três mortos e 457 casos confirmados

Portugal regista hoje mais três mortes causadas pela covid-19 do que no sábado e mais 457 infectados, mais de 85% dos quais na Região de Lisboa e Vale do Tejo, divulgou hoje a Direcção-Geral da Saúde.

De acordo com o boletim epidemiológico da DGS, o número de mortos relacionadas com a covid-19 ascende hoje a 1.564 pessoas enquanto os casos confirmados desde o início da pandemia totalizam 41.646 infectados.

Em comparação com os dados de sábado, constatou-se hoje um aumento de óbitos de 0,2%, enquanto a evolução dos casos de infecção mostrou um crescimento de 1,1%.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos, a pandemia de covid-19 atingiu os 18.752 casos, mais 391 do que no sábado.

Esta região tem actualmente 45% dos infectados em todo o país.