Portugal regista mais 27 mortos e 808 infectados nas últimas 24 horas

8.251 Infectados e 187 mortos são os números mais recentes da Direcção-Geral de Saúde sobre a evolução da pandemia do novo coronavírus em Portugal. São mais 27 mortos e mais 808 infectados nas últimas 24 horas. Há ainda 4.957 pessoas à espera de resultados laboratoriais, 726 internados, destes 230 doentes em cuidados intensivos.

Dos 27 mortos do último dia, 12 foram registados na região Norte, que sobe para 95, e outros 12 na região Centro, que soma agora 52. Os outros três entraram nas contas da região de Lisboa e Vale do Tejo. O Algarve mantém os dois óbitos que já tinha, as restantes regiões não têm óbitos a registar por covid-19.

A Madeira surge no boletim de hoje com 48 casos de infectados, mais dois do que estavam no boletim de ontem, embora os dados revelados neste mesmo dia às 18 horas pela autoridade de saúde madeirense era 42. Os Açores aparecem com 52 casos, mais quatro do que na terça-feira. Os 8.251 casos estão distribuídos ainda com 4.910 na região Norte (mais 458 desde ontem), mantém-se a zona mais afectada; 1.998 na região de Lisboa e Vale do Tejo (mais 199), que surge logo a seguir; 1.043 casos positivos na Região Centro (mais 132); 54 no Alentejo (mais 4): e 146 no Algarve (mais 9).

Há 20.275 casos em vigilância. A registar ainda 43 doentes recuperados, o número mantém-se inalterado há vários dias.