Portugal realizou 490 mil testes diagnóstico e tem um milhão em ‘stock’

Mais de 490 mil testes diagnóstico à covid-19 foram realizados em Portugal nos últimos dois meses, havendo um ‘stock’ de mais de um milhão de testes, anunciou hoje o secretário de Estado da Saúde.

“Desde o dia 1 de março foram realizados mais de 490 mil testes diagnósticos covid-19”, disse António Lacerda Sales na conferência de imprensa diária de atualização de informação relativa à infeção pelo novo coronavírus.

Os primeiros casos de covid-19 foram detetados em Portugal em 2 de março, existindo atualmente mais de 26 mil infetados confirmados no país.

Segundo o responsável, há neste momento 73 laboratórios a processar amostras no nosso país: “34 laboratórios no Serviço Nacional de Saúde (SNS), 19 de grupos privados e ainda 22 de outros laboratórios, que incluem a Academia, o Exército, o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária”.

O secretário de Estado anunciou ainda que “o ‘stock’ disponível de testes é de mais de um milhão”, tendo já sido distribuídos “pelos laboratórios do SNS e pelas regiões autónomas mais de 340 mil testes”.

A região norte recebeu quase metade desses testes (45% do total), seguindo-se Lisboa a Vale do Tejo (33%), a região Centro (8%), 4,4% no Algarve e 1,5% no Alentejo, tendo os restantes testes sido enviados para os Açores e Madeira, especificou António Sales.

Apesar de mais de um milhão de testes, a reserva de ‘kits’ de extração, necessários para a realização dos testes “é de 915 mil kits”, segundo os números avançados hoje por António Sales.

Portugal regista hoje 1.105 mortes relacionadas com a covid-19, mais 16 do que na quarta-feira, e 26.715 infetados (mais 533), segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde.