Portugal com 35.306 casos de covid-19 e 1.492 mortos devido à nova doença

Portugal regista mais 421 casos de infecção pelo novo coronavírus e mais 7 mortos de covid-19, é o balanço das últimas 24 horas revelado pelo boletim diário da Direcção-Geral da Saúde. Com esta actualização, sobe para 35.306 o número de infectados e 1.492 as vítimas mortais. Dos novos casos, 386 foram registados na Região de Lisboa e Vale do Tejo, são quase 92% do total de novos positivos.

Desde ontem, há também mais 28 doentes internados e destes mais dez em cuidados intensivos, perfazendo um total de 394 e 65, respectivamente. Há também já 21.339 doentes recuperados, diz o relatório com informação actualizada às 24 horas de ontem.