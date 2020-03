Desde o início do surto da Covid-19 e até 22 de Março, o Portal da Queixa já recebeu mais de mil reclamações relacionadas com a pandemia, uma média de 100 queixas por dia.

Agências de viagens, companhias aéreas, hiper e supermercados, entregas ao domicílio e saúde são os cinco sectores que lideram a tabela das reclamações dos consumidores portugueses.

Segundo explica Pedro Lourenço, CEO do Portal da Queixa, “como se verifica uma alteração comportamental no consumo, por parte dos portugueses, devido à quarentena - que se reflectiu no aumentou das compras através da internet -, nomeadamente dos bens essenciais de consumo e outros, as empresas de entregas ao domicílio registaram uma subida abrupta de reclamações, a sua maioria relativas a dificuldades na entrega ou pedidos errados”.

Do mesmo modo, “também os supermercados continuam a registar um número elevado de reclamações, relativas à dificuldade de acesso aos sites para efectuar a compra e a entrega respectivamente”.

“Foi igualmente notório um volume anormal de reclamações dirigidas a farmácias e espaços de saúde, considerando a venda de produtos desinfectantes a preços exorbitantes” destaca.

De acordo com a análise da equipa do Portal da Queixa, as agências de viagens (402) e as companhias aéreas (137) continuam a ser alvo do maior número de reclamações, relativas ao cancelamento dos voos e ao respectivo reembolso. As dificuldades de contacto, são igualmente reportadas em grande quantidade pelo consumidor.

Com a evolução da pandemia e a mudança de comportamentos de consumo – consequência do isolamento social e do Estado de Emergência decretado -, os problemas e as reclamações começaram a estender-se a outras áreas: Hiper e supermercados (75), Entregas ao Domicílio (51), Saúde (49), Sites de Reservas de Alojamento (39), Operadoras de Telecomunicações (39), Transportes Públicos (30) e Comércio Eletrónico (30).

As queixas contra a especulação de preços e as burlas online começam também a ganhar expressão, uma vez que os alegados burlões aproveitam-se da “por falta de literacia digital” dos consumidores que estão confinados à sua residência com acesso à Internet.

O Portal da Queixa diz estar “atento à situação” e garante que “vai reforçar os alertas de literacia digital para proteger o consumidor”. Neste sentido, criou um feed na sua plataforma, relativa apenas a reclamações, notícias e informações importantes que sejam relativas à pandemia Covid-19.

Dado o encerramento de inúmeros pontos de contacto das marcas com os seus clientes, o Portal da Queixa passa ainda a disponibilizar gratuitamente, na sua plataforma, a área ‘Notícias’ para as marcas poderem comunicar directamente com os seus consumidores.