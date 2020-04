Plataforma para submissão de candidaturas à linha de crédito de 100 M€ está bloqueada

A plataforma Portal Banca, disponibilizada pela Sociedade de Garantia Mútua, para que as empresas afectadas pela pandemia Covid-19 possam se candidatar às linhas de crédito disponíveis no país e na Região, está bloqueada. De acordo com a RTP-Madeira, o elevado fluxo de candidaturas provocou este ‘bloqueio’. Em declarações à RTP-M, o secretário da Economia, Rui Barreto, prevê que a situação esteja desbloqueada na próxima segunda-feira, recordando que esta plataforma serve não só a linha de 100 milhões de euros disponibilizada pela Região, mas também as linhas nacionais.