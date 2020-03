Dois passageiros de um voo proveniente de Faro para o Canadá, com sintomas de gripe, como os do novo coronavírus, foram isolados esta quarta-feira, na chegada ao aeroporto de Toronto, anunciou a imprensa local.

“Os paramédicos da região de Peel estão a responder a uma ocorrência no aeroporto internacional de Toronto após duas pessoas a bordo de um voo proveniente de Portugal terem alegadamente apresentado sintomas do COVID-19”, publicou na rede social twitter o canal televisivo de Toronto CP24.

Segundo a estação de notícias canadiana, o voo da companhia aérea Air Transat TS 233, partiu na manhã quarta-feira, de Faro, e chegou a Toronto pelas 16:13 (20:13 hora de Lisboa).

As equipas de emergência do aeroporto canadiano foram aconselhadas pelos pilotos de que pelo menos “dois passageiros apresentavam sinais com sintomas do vírus de covid-19, e alguns dos passageiros estavam a tossir constantemente”.

Após a aeronave ter aterrado no aeroporto ‘Pearson’, viu-se três passageiros a saírem de maca.

Os restantes passageiros foram sinalizados e observados pelas equipas de saúde e vão ficar em isolamento durante os próximos 14 dias.

As autoridades do Ontário confirmaram esta quarta-feira 25 novos casos de Covid-19 na província, elevando o número total para 214. Estão ainda a ser testados 3.379 casos suspeitos da pandemia.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 210 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.750 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 84.000 recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se já por 170 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Os países mais afetados depois da China são a Itália, com 2.978 mortes para 35.713 casos, o Irão, com 1.135 mortes (17.350 casos), a Espanha, com 558 mortes (13.716 casos) e a França com 175 mortes (7.730 casos).

Face ao avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.