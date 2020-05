Paraquedistas portugueses em operação de paz no norte da República Centro-Africana

Paraquedistas portugueses estão a participar numa operação conjunta das Nações Unidas no norte da República Centro-Africana com a missão de proteção de civis, na sequência de um confronto em que morreram 30 pessoas.

Esta informação foi transmitida pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) através de um comunicado hoje divulgado.

“Os paraquedistas do Exército português da 7.ª Força Nacional Destacada em missão na República Centro-Africana ao serviço das Nações Unidas estão a conduzir uma operação conjunta com forças de capacetes azuis do Paquistão, contando igualmente com o apoio de helicópteros do Sri Lanka e do Paquistão, tendo como objetivo a estabilização da paz na região de Ndélé, situada no norte do país junto à fronteira com o Chade”, lê-se na nota.

De acordo com o EMGFA, “por forma a garantir a proteção da população civil local, os paraquedistas do Exército português, apoiados pelos controladores aéreos avançados da Força Aérea Portuguesa, estão desde quarta-feira feira, a patrulhar a região de Ndélé”.

O EMGFA refere que “a missão prioritária é a proteção de civis, através da dissuasão e restrição de movimentos de elementos armados afetos ao grupo armado FPRC (Frente Popular para o Renascimento da República Centro-Africana)”.

“Surge após o confronto entre duas fações (Rounga e Goula) do mesmo grupo armado, no passado dia 29 de abril, que resultaram na morte de 30 pessoas (entre os quais 21 civis), 50 feridos e mais de 8.000 deslocados”, adianta.

No mesmo comunicado, refere-se também que os paraquedistas portugueses saíram da capital da República Centro-Africana, Bangui, há 10 dias, e deslocaram-se cerca de 650 quilómetros por via terrestre, o que, “por força das condições meteorológicas e do terreno”, levou quatro dias.

Esta é a 7.ª Força Nacional Destacada na República Centro-Africana, onde Portugal está presente desde 2017, sendo o atual contingente composto por 180 militares, maioritariamente tropas especiais paraquedistas do Exército, integrando ainda militares de outras unidades do Exército e controladores aéreos avançados da Força Aérea.