Pandemia causa rombo de 50 milhões de euros à igreja em destaque na imprensa nacional

Um dos destaques de hoje da imprensa nacional está relacionado com o rombo de 50 milhões euros que a pandemia causou à igreja.

“Pandemia causa rombo de 50 milhões à igreja”, escreve o Jornal de Notícias.

O Público avança que o “plano anticrise da UE dá 19 milhões por dia a Portugal”.

O Diário de Notícias adianta que “empresas doaram mil milhões ao sector social em cinco anos”.

O jornal I traz hoje uma entrevista com José Manuel Fernandes, publisher do Observador, que diz sentir que “os governos socialistas interferem com mais facilidade na liberdade de imprensa”.

O Correio da Manhã refere que homicida de Beatriz “ajuda mãe nas buscas de filha morta”.