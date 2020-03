Ordem dos Médicos organiza debate em streaming sobre Covid-19

Serão vários os especialistas que hoje à noite se vão juntar na Ordem dos Médicos para um debate sobre a situação que envolve a pandemia mundial relativa ao Covid-19, atendendo às grandes repercussões que a mesma tem tido em Portugal e no mundo.

Qualquer pessoa com ligação à internet poderá assistir ao debate, acedendo, para o efeito, ao link https://www.covid-19.2you.pt/.

A troca de ideias surge para esclarecer dúvidas e mitos que se têm criando à volta deste coronavírus. A transmissão em streaming a partir da Ordem dos Médicos, em Lisboa, está agendada para as 20h30, com a duração de uma hora e trinta minutos, contando com a presença de quatro infeciologistas: Filipe Froes, pneumologista e investigador; Francisco Antunes, professor jubilado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e especialista em Doenças Infeciosas; António Diniz, infeciologista e coordenador da unidade de imunodeficiência do CHLN; e Fernando Maltez, infeciologista e director de serviço do Hospital Curry Cabral. Os comentários finais ficarão a cargo de Miguel Guimarães, Bastonário da Ordem dos Médicos e Ana Paula Martins, Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos.

A realização deste debate resulta de uma parceria entre a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Farmacêuticos e a APIFARMA.